Gaziantep'in Alman orta saha oyuncusu Merkel, basın mensuplarına konuştu Açıklaması
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Gaziantep'in Alman orta saha oyuncusu Merkel, basın mensuplarına konuştu Açıklaması

Gaziantep'in Alman orta saha oyuncusu Merkel, basın mensuplarına konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep'in orta saha oyuncusu Alexander Merkel, başarılı olmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep'in orta saha oyuncusu Alexander Merkel, başarılı olmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Merkel, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını ve geçen hafta ilk defa Beşiktaş maçında forma giydiğini hatırlattı.

Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Merkel, "Bu takıma gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamıza ve kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Hocamız güvenerek beni ilk 11'e koydu. Ben de onun güvenini boşa çıkartmamak için elimden geleni yaptım. Bundan sonraki karşılaşmalarda hem kulübün hem hocamızın güvenini boşa çıkartmamak ve beklentileri karşılamak adına elimden gelenin fazlasını yapacağım." diye konuştu.

Beşiktaş maçında yedek kulübesine değişiklik işareti yapmasının ilişkin soruya Merkel, "Maçtan önce hocamızla konuştuğumda yorulana kadar elimden geleni yapacağımı söyledim. Yorulduktan sonra ben takıma bir şey katamayacaksam, takımın eksik oynamasındansa, taze bir kanla, taze bir oyuncuyla daha iyi olacağını düşünüyorum. Bence takım bir oyuncudan her zaman daha kıymetlidir. Bu yüzden ben takım oyuncusuyum." ifadelerini kullandı.

"Tüm takım arkadaşlarım beni bağrına bastı"

Kente yeni geldiğini ve çok gezme fırsatı bulamadığını belirten Alman futbolcu, ilerleyen zamanlarda her fırsatta kenti tanımak istediğini ifade etti.

Kolay ve keyifli bir uyum süreci geçirdiğini aktaran Merkel, "Gaziantep ile ilgili daha önceden de çok güzel şeyler duymuştum. Özellikle yemekler çok muhteşem. Şu anda otelde konaklıyorum. Daha sonra ailemi de getireceğim için şehri daha çok gezmek için vaktim olacak. Takım özelinde şunu söyleyebilirim; tüm takım arkadaşlarım beni bağrına bastı. Kulüpteki herkes bana çok yardımcı oldu. O yüzden burada gayet uyumlu bir süreç geçiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'in Alman orta saha oyuncusu Merkel, basın mensuplarına konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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Gaziantep'in Alman orta saha oyuncusu Merkel, basın mensuplarına konuştu Açıklaması - Haberler Spor
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