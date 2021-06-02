Gaziantep'in 5 lezzeti daha tescillendi
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Gaziantep'in 5 lezzeti daha tescillendi

Gaziantep'in 5 lezzeti daha tescillendi
Bültenler - Haberler | Yemek Tarifi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin mutfağı ile özdeşleşmiş lezzetleri korumak ve tanıtmak amacıyla Alenazik, Lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates, Antep süzek yapması yemeklerinin coğrafi işaret tescilini aldı.

Mutfağı ile dünya çapında ün kazanan Gaziantep'e ait yöresel yemeklerden olan Alenazik, Lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates, Antep süzek yapması yemekleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde coğrafi işaret tescili yapıldı. Böylelikle el sanatları ve tarım ürünlerinin yanı sıra yöresel yemeklerin önemli yer tuttuğu 55 coğrafi işaretli ve 1 geleneksel ürün ile Gaziantep Türkiye'nin en fazla tescilli ürüne sahip şehir unvanını korurken, Büyükşehir Belediyesi ve şehirde bulunan farklı kurumların yürüttüğü faaliyetler kapsamında 47 ürünün tescili için çalışmalar sürüyor.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürün için alınan coğrafi işaret, ait oldukları yöreye has ürünlerin yurt içi ve yurt dışında ön plana çıkarılarak tanıtılmasına, ürün ile ilgili farkındalık oluşmasına katkı sağlıyor. Ürüne olan talebin artması dolayısı istihdam artışını, kırsal kalkınmada önemli rol oynayan coğrafi işaret, Yöresel ürünlerin katma değerinin artmasını sağlayarak ekonomiye destek oluyor. Yerel ve geleneksel ürünlerin tanıtımı ile yörenin turistik açıdan cazip hale gelmesinde etken rol oynamakta.

Kaynak: Bültenler

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