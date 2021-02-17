Gaziantep'in 3 lezzetine coğrafi işaret tescili verildi
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Gaziantep'in 3 lezzetine coğrafi işaret tescili verildi

17.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:12
Gaziantep'in 3 lezzetine coğrafi işaret tescili verildi

Gaziantep mutfağıyla özdeşleşmiş lezzetlerden küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorbaya coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gaziantep mutfağıyla özdeşleşmiş lezzetlerden küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorbaya coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "gastronominin başkenti" Gaziantep'in mutfağına ait yöresel lezzetlerinin tescillenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorba için yapılan başvurular kabul edilerek, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Üç lezzetin de tescil almasıyla Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürüne sahip hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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