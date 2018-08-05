Gaziantep İmkander'den Suriyeli Yetim Çocuklara Giyim Yardımı

Gaziantep'te İmkander tarafından savaş mağduru 600 Suriyeli yetim çocuğa Kurban Bayramı öncesi kıyafet yardımı yapıldı.

Suriye'deki iç savaşta anne veya babalarını kaybeden ve Gaziantep'te kendileri için açılan yetim evinde kalan Suriyeli yetim çocuklara, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

Suriyeli yetim çocuklara her yıl periyodik aralıklarla elbise ve ayakkabı yardımında bulunduklarını belirten İMKANDER Gaziantep Başkanı Sait Gökdere, bu sefer de Kurban Bayramı'na iki hafta kala yetimleri giysi yardımı yaparak sevindirmek istediklerini belirtti. Gökdere konu ile ilgili açıklamasında ise, "İmkander Karataş şubesinde yılın belirli zamanlarında ve geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesi de yetim çocuklara elbise vererek onları sevindirmek istiyoruz. Biz İmkander olarak bu yardımları yılın belirli zamanlarında ve özellikle bayramlarda yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bir nebze de olsa yetim çocukları sevindirip onlara bayram heyecanı yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz (SAV) dediği gibi evinde bir yetim bulundurmayan bir ev ev değildir. Sofrasında bir yetim bulunmayan sofra, sofra değildir. Yine bir Hadis-i Şerif'te yetimi hor görme, onu itip kakma denildiği gibi biz yetimleri kol kanat germeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler bu yetimlere sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bu yetimler ümmetin yetimleridir ve biz de Allah ömür verdiği müddetçe bu yetimlerin yanında olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP