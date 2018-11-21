Gaziantep İlik Nakli Yapılan Suriyeli Emine, Taburcu Oldu

Suriye uyruklu 5 yaşındaki Suriye uyruklu Emine Jawich, Gaziantep'te, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu ünitesinde ağabeyinden yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde Güneydoğu'da ilk olan Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu ünitesinde, 6 ay önce Halep'ten gelen Naciba ile Nasr Jawich çiftinin çocuklarından Emine Jawich tedaviye alındı. İlik kanseri olan Jawich'e ağabeyi Khakd Jawich'ten alınan ilik nakil yapılarak tedavi edildi.

Üniversite hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Üniversitemiz yeni bir güzellikle toplumun karşısındayız. Dallarında önemli başarılar elde etmiş hocalarımızla Güneydoğu Andolu Bölgesindeki ilk ve tek ruhsatlandırılmış, Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesini açtık. Merkezin Gaziantep ve bölge için çok önemli bir yer olduö dedi.

Onkoloji Hastanesinde kemik iliği nakli gerçekleştirilen ilk hastayı taburcu ettiklerini söyleyen, Ünite sorumlusu Prof. Dr. Sinan Akbayram, 'Yaklaşık 6 aydır lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Emel Jawich'in ağabeyinden ilik aldık. Hastamız 2 aydır da kemik iliği ünitesinde tedavi görüyordu. Kan değerleri normal şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra bekleyen yaklaşık 20 hastamız var. Hocalarımızla birlikte kök hücre transpantasyonu yapmak için el birliğiyle çalışacağızö diye konuştu.