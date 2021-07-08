"Gaziantep İli Tarım çalıştayı" yapıldı
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"Gaziantep İli Tarım çalıştayı" yapıldı

'Gaziantep İli Tarım çalıştayı' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Gaziantep İli Tarım Çalıştayı" düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Gaziantep İli Tarım Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay kapsamında kent merkezi ve ilçelerde tarımda kırsal kalkınma modelini geliştirmek için değerlendirmeler yapıldı.

Gastronomi şehri Gaziantep'in tarımda kırsal kalkınma modeline güç kazandırmak amacıyla Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarım kuruluşları ve diğer paydaş kurumlar ortaklaşa hareket ederek Gaziantep İli Tarım Çalıştayı'nı hayata geçirdi. çalıştayla Gaziantep'in merkez ve kırsal tüm ilçelerinde "Gaziantep Tarım Modeli" ne uygun saha çalışmaları yapılarak hedefler belirlenecek. Tarıma yönelik yeni yol haritaları çizilecek.

Bahriye Üçok Toplantı Salonu'nda organize edilen tarım çalıştayında coğrafi işaretler, Avrupa Birliği Tescilleri, yöresel ürünlerin markalaşması ve küçük aile işletmeciliği gibi konular ele alındı. Ayrıca ilçe bazlı projeler ve proje paydaşlarına sunulan katkılar değerlendirildi.

7 Temmuz 2021'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Gaziantep Orman İşletme Müdür Yardımcısı Zeynel Öztürk, Toprak Mahsulleri Gaziantep Şube Müdürü Cemil Doğan, Nurdağı Zıraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Oğuzeli Zıraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ve Karkamış Zıraat Odası Başkanı İdris Bozkurt'un katıldığı tarım çalıştayı verimli geçti.

"Ortak masa oluşturulup hedefler belirlenecek"

Çalıştayda konuşan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıl önce ortaya koyduğu tarım modelinin bir adım daha ileriye götürülmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın büyük önem taşıdığını söyledi. Seçkin, "Çalıştayda, Gaziantep Valiliği başta olmak üzere diğer paydaşlarla ortak bir masa oluşturuldu. Tarımda kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına yeni kararlar alınarak hedefler belirlenecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

'Gaziantep İli Tarım çalıştayı' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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