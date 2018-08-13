Gaziantep ile Şanlıurfa Arasında Feribot Taşımacılığı İlgi Görüyor

Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki ulaşımda Fırat Nehri üzerinden feribotla geçişe ilgi arttı.

Gaziantep ile Şanlıurfa'nın il sınırlarını oluşturan Fırat Nehri'nde yapılan feribot taşımacılığı, araç sürücülerince uzun karayolu seyahati yerine tercih edilmeye başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesi ile Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi arasında feribotla ulaşım, araç sürücülerine hem 150 kilometre tasarruf sağlıyor hem de nehir yolculuğun keyfini yaşatıyor.

Fırat Nehri'nde feribot taşımacığı yapan Müslüm Kırmızıoğlan, kara yolunun sıkıcı ve masraflı olmasından dolayı araç sürücülerinin feribotu tercih etmeye başladığını dile getirdi.

Feribot taşımacılığı yapan Müslüm Açar da 8 yıldır Fırat Nehri üzerinde araç taşıdığını ifade ederek, 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.