Gaziantep ile Malatya'da süt ve süt ürünleri denetimi yapıldı

17.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:50

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Malatya ve Gaziantep'teki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık talimatıyla gıda denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.

Kent genelinde kontroller gerçekleştirdiklerini aktaran Macit, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması açısından denetimlerin önemli olduğunu ifade etti.

Müdürlük olarak 10 araç ve 30 personelle sahada olduklarını belirten Macit, "Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Kentte tüm sektörlerde yılda ortalama 11 bin denetim yapıyoruz. Denetim seferberliği ile bu sayıyı daha da arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Çolak da işletmeleri aşama aşama denetlediklerini anlattı.

Açıklamanın ardından, ekipler tarafından Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ve süt ürünleri işleyen bir fabrika denetlendi.

Gaziantep'teki denetim

Gaziantep'te ise ekipler, süt ve süt ürünleri üretimi yapan firmalara yönelik denetim gerçekleştirip, incelenmek üzere numune aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl 27 bin denetim gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Bu firmalardan 283'üne cezai işlem uygulandığını ve toplam 2 milyon lira civarında ceza kesildiğini dile getiren Karayılan, süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini, kent genelinde şu an 70 kişilik ekibin görev aldığını bildirdi.

Kaynak: AA