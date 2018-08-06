Gaziantep ile Fethiye Arasında Turizm Köprüsü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 13 No.lu "Ulaşım, Yolcu ve Öğrenci Taşımacılığı, Seyahat Acenteleri" Meslek Komitesi'nin öncülüğünde ve GTO'nun ev sahipliğinde turizm istişare toplantısı düzenlendi.

GTO 2 ve 40 nolu meslek komite üyeleri, Ortaca Kaymakamı, Marmaris, Fethiye ve Ortaca Belediye Başkanları, THY, Gaziantep Havalimanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile sektör bileşenlerinin katıldığı istişare toplantısında Gaziantep ile Ege bölgesi arasında turizmin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) öncülüğünde turizm alanında farkındalık yaratılmaya devam ediyor. Gaziantep'in turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Ticaret Odası'nda bu kez de Gaziantep-Fethiye arasında turizmin geliştirilmesi ve direk seferler düzenlenmesine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Acıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar'ın başkanlıklarında iki bölümde yapılan toplantıya, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, GTO Meclis Üyesi Hasibe Sözmen, GTO Komite Üyesi Abuzer Tağa, Gaziantep TÜRSAB Başkanı Soner Bacaksız, Marmaris TÜRSAB Başkanı Ali Kırlı, Marmaris GETOB Denetleme Kurulu Üyesi Fahri Tan, GETOB Marmaris Müdürü Cahit Sarıbey, Turizmciler Ali Mürşit Yağmur ve Menderes Akbulut'un yanı sıra GTO meclis ve komite üyeleri ile seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda karşılıklı olarak yerli turist ziyaretlerinin yaygınlaştırılması, yatırım yapılabilecek alanlar, karşılıklı direkt uçak seferleri ve ortaklaşa yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, turizm ilişkilerinin yanında ekonomik ilişkilerin de geliştirilebileceği vurgulandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar, genişletilmiş turizm istişare toplantısının bir hayli verimli geçtiğini, Gaziantep'in sanayi ve ticaret alanında elde ettiği başarıyı turizm alanında da gerçekleştirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirttiler.

Acıoğlu ve Tatar, Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin doğru şekilde analiz edilmesi ve buna göre strateji belirlenmesinin Gaziantep'in turizmden daha fazla pay almasını sağlayacağını vurgulayarak, "Gaziantep'imizin dillere destan bir sanayi ve ticaret hayatı var. Bu alanda gün geçtikçe daha da iyi konuma gelmekte ve büyümekteyiz. Türkiye'de en fazla ihracat yapan 6. il konumundayız. Hedefimiz bu alanda 2020 yılına kadar 4. şehir konumuna gelmek. Ticaret ve sanayi alanındaki bu başarımızı "Turizm" alanına da yansıtmamız gerekiyor. Bunun için de ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini doğru bir şekilde analiz etmemiz ve o doğrultuda stratejik bir plan oluşturmamız gerekiyor. Zeugma Antik Kenti, Dülük Harabeleri ve Karkamış kalıntıları gibi dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan ilimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyadaki önemli güzergahlardan biri konumundadır. Şehrimizin sahip olduğu bu tarihi ve kültürel potansiyeli etkin bir şekilde kullanmalı ve tanıtımını da bu bağlamda yapmalıyız. Gazi şehrimiz doğal, kültürel ve tarihi değerlerini koruyarak turizme kazandırdığı ve turizm alternatiflerini geliştirdiği takdirde 'kültür turizmi'nin öncü şehirlerinden biri olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Şehrimizin zenginliklerinin ve önümüzdeki sorunların da farkındayız. Uçak seferlerinin sayısındaki azlık bizler ve şehrimiz için önemli bir sorun. Şehrimizden Türkiye'nin belli bölgelerine yapılan uçuş sayılarının farklı destinasyonlar da eklenerek artırılması ve özellikle yaz döneminde tatil beldelerine uçuş seferlerinin konulması bizler için büyük önem arz etmektedir. Uçak seferlerinin arttırılması için Gaziantep Ticaret Odası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Arzumuz odur ki bu problem kısa bir süre içinde çözülecektir. Sizlerin de desteği ve lobi çalışmalarımızla şehrimiz için ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştular. - GAZİANTEP