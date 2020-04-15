Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden market ve fırınlara bir günde 487 denetim
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Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden market ve fırınlara bir günde 487 denetim

Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden market ve fırınlara bir günde 487 denetim Korona virüs salgını nedeniyle Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki market ve fırın gibi iş yerlerine toplam 487 kez denetim yapıldı.

15.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:25
Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden market ve fırınlara bir günde 487 denetim

Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden market ve fırınlara bir günde 487 denetim

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki market ve fırın gibi iş yerlerine toplam 487 kez denetim yapıldı.

Gaziantep ve 9 ilçenin tamamında denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Denetimleri Kent genelinde eş ve farklı zamanlarda gerçekleştirilen ekipler, açıkta ürün satan, market, fırın, unlu mamulleri gibi iş yerinde toplam 487 denetim yaptı. İş yerlerinin açılış kapanış saatlerine riayeti, iş yeri yoğunluğu, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, zaman zaman uyarı ve ikazlarda bulunurken açıkta ürün satan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen, maskesiz ve eldivensiz müşteri kabul eden iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına cezai işlem uyguladı.

Bir günde 487 denetim

Ekiplerin aralıksız yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 176, Şahinbey'de 28, Oğuzeli'nde 16, Nurdağı'nda 30, Karkamış'ta 12, Nizip'te 38, Yavuzeli'nde 16, Araban'da 26, İslahiye'de 37 ile il gıda ve yem şubelerinde 108 olmak üzere toplam 487 denetim yapıldığı açıklandı.

Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan öncülüğünde yürütülen denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Gaziantep İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden market ve fırınlara bir günde 487 denetim

Kaynak: İHA

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