Gaziantep İl Sağlık Müdürü Turgut, İstifa Etti

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Abdulkadir Turgut, görevinden istifa etti.



Alınan bilgiye göre, geçen yıl 27 Kasım'da Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarının yapısının değiştirilmesinin ardından bakanlık tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Turgut, istifasını ilgili makama sundu.

Turgut, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite kliniğinde öğretim üyesi olarak görev yaparken Gaziantep İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştı.