Gaziantep İl Sağlık Müdürü Hastaneleri Ziyareti Devam Ediyor



Servisler, poliklinikler, yoğun bakım gibi pek çok bölümü gezerek verilen sağlık hizmetlerini yerinde gören Turgut, hastanelerin genel durumu hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Hastane çalışanları ile bir süre sohbet ederek çalışanların taleplerini, yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.



Hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Turgut, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Ziyaret esnasında İl Sağlık Müdürü Turgut'a, hastane yöneticileri ile Sağlık Müdürlüğü başkan ve başkan yardımcıları eşlik etti.