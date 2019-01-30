Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Halil Uyumaz başkanlığında toplandı.

Vali Yardımcısı Uyumaz, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'te genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait 351, mahalli idarelere ait 460 olmak üzere toplamda 811 proje yürütüldüğünü belirtti.

Bu projelerin toplam değerinin 10 milyar 329 milyon 615 bin lira olduğunu ifade eden Aladağ, "Genel bütçeli kurumlarımız tarafından yürütülen projelere bakıldığında, yürütülmekte olan toplam 351 projenin bütçeleri 6 milyar 702 milyon 998 bin lira olup önceki yıllar harcaması 1 milyar 695 milyon 355 bin, 2018 yılı ödeneği 2 milyar 474 milyon 615 bin lira, dönem sonu itibarıyla yapılan harcamaysa 2 milyar 367 milyon 228 bin lira olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Uyumaz, yatırımların program hedeflerine uygun olarak gerçekleştirebilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Kaymakamlarımız ve ilimizde yatırım çalışmaları yürütmekte olan tüm bölge ve il kuruluşlarımıza yürüttükleri gayretli çalışmalar ve gerçekleştirdikleri yatırımlar için teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim." dedi.

Konuşmanın ardından kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA