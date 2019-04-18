Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 2'nci dönem toplantısı, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, genel ve özel bütçe kuruluşlarına ait 302, mahalli idarelere ait 225 olmak üzere toplamda 527 projenin yürütüldüğü belirtildi. Projeler ile ilgili sunum yapan kurum müdürleri, yatırımların takibi ve vatandaşların sorunlarının çözümü için yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bürokrasinin azalması gerektiğine dikkat çekerek, öGaziantep büyük bir şehir, içeriden ve dışarıdan çok fazla göç alıyoruz. Şehrimiz dinamik bir şehir, nüfusunun yarısı 18 yaş altı bir şehir. Bizim rutinin dışında enstürmanları kullanarak vatandaşa hizmet etmemiz lazım. Özellikle cumhurbaşkanlığı ile beraber istenilen şey bürokratik kırtasiyeciliğin olabildiğince azalmasıdır. Vatandaşın hem hizmetlere hem hizmet veren kuruluşlara kolay uluşmasıdırö dedi.

Kaynak: DHA