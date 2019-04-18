Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu, 2019 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda Vali Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıda, genel ve özel bütçe kuruluşlarına ait 302, mahalli idarelere ait 225 olmak üzere, toplamda 527 projenin yürütüldüğü belirtildi.

Gül, yaptığı konuşmada, hızlı ve etkin karar almak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gül, göç alan bir şehir olan Gaziantep'te nüfusun yarısının 18 yaş ve altında olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber bürokrasinin azalacağını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Vatandaşların kamu görevlelerine kolay ulaşması gerekir. Bunu da Gaziantep dışından biri değil, bizler yapacağız. Vatandaşın memnuniyeti hem benim, hem sizin karneniz olacak. Haklı olan vatandaş, millet. Biz elimizden geleni yapacağız. Gaziantep'te 10,5 milyon lira değerinde devam eden 527 proje var. Bunların şeffaf, hızlı, hesap verilebilir bir şekilde değerlendirilmesi lazım."

Söz konusu projeler ile ilgili sunum yapan kurum yetkilileri, yatırımların takibi ve vatandaşların sorunlarının çözümü için yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA