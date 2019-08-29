Gaziantep İl Jandarma Komutanı değişti

Gaziantep İl Jandarma Komutanı değişti

Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına atandı.

29.08.2019 12:33
Gaziantep İl Jandarma Komutanı değişti

Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına yeni atama yapıldı. Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Gaziantep İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal'ın yerine Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez atandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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