Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gaziantep İl Birinciliği Ferdi Tenis Turnuvası"nda SANKO Okulları öğrencileri üç birincilik, dört ikincilik, üç üçüncülük ve iki dördüncülük derecesi kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tenis Kompleksinde minikler ve küçükler kategorisinde düzenlenen şampiyonaya 90 sporcu katıldı. SANKO Okulları öğrencilerinden, Eylül Kurt "10 Yaş Minik Kızlar Kategorisi"nde, Samet Yiğit Çupurbaş "11 Yaş Küçük Erkekler Kategorisi"nde ve Bilge Çupurbaş "12 Yaş Küçük Kızlar Kategorisi"nde birinci oldu.

Beren Kalyoncu "9 Yaş Minik Kızlar Kategorisi"nde, Simge Köybaşı "10 Yaş Minik Kızlar Kategorisi"nde, Nehir Aykan "11 Yaş Küçük Kızlar Kategorisi"nde ve Çınar Özyaşar "12 Yaş Küçük Erkekler Kategorisi"nde ikincilik derecesi elde etti. Ayşe Nil Konukoğlu "9 Yaş Minik Kızlar Kategorisi"nde, Berke Almacıoğlu "9 Yaş Minik Erkekler Kategorisi"nde, Doğa Arslan "11 Yaş Küçük Kızlar Kategorisi"nde üçüncü, Doğa Karslı "9 Yaş Minik Kızlar Kategorisi"nde, Aras Karabağlı ise "9 Yaş Minik Erkekler Kategorisi"nde dördüncülük derecesi ile turnuvayı tamamladı.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, turnuvada başarılı olan öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA