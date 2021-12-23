GAZİANTEP - İki "pitbull"un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor - Başhekim Beyhan Tahmazoğlu - Haberler
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GAZİANTEP - İki "pitbull"un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor - Başhekim Beyhan Tahmazoğlu

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu'nun çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi vermesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

GAZİANTEP (AA) - Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu'nun çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi vermesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Tedavinin sürdüğü hastanenin başhekimi Beyhan Tahmazoğlu, çocuğun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor - Başhekim Beyhan Tahmazoğlu

GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor - Başhekim Beyhan Tahmazoğlu

GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor - Başhekim Beyhan Tahmazoğlu

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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