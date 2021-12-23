GAZİANTEP - İki "pitbull"un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor - Başhekim Beyhan Tahmazoğlu
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu'nun çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi vermesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.
GAZİANTEP (AA) - Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu'nun çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi vermesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Tedavinin sürdüğü hastanenin başhekimi Beyhan Tahmazoğlu, çocuğun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.