Gaziantep, iki lezzetin daha coğrafi işaretini aldı
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Gaziantep, iki lezzetin daha coğrafi işaretini aldı

Gaziantep, iki lezzetin daha coğrafi işaretini aldı
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla 2 yemeğin daha coğrafi işaretini aldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, lezzetlerini tescillemeye devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde şehrin mutfağına has "Antep İçli Köftesi" ve "Antep Börek Çorbası" nın coğrafi işareti alındı. Böylelikle "Gastronominin Başkenti Gaziantep" 63 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürünle Türkiye'de en çok coğrafi işaret alan şehir unvanını korudu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 16 Temmuz 2021 tarihli ve 105 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde ayrıca Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) "Antep Yağlı Köfte" ve "Antep Allı Yeşilli Dolma" nın, Gaziantep Ticaret Borsası ise Antep Sumağı'nın coğrafi işaretini tescilletti.

Kaynak: Bültenler

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