Gaziantep İka'dan 31 Milyon Liralık Destek

İka'dan 31 milyon liralık destek



GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya, İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından 2017 yılında belirlenen alanlardaki projelere 31 milyon lira destek verileceğini söyledi.



Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'a yönelik faaliyet gösteren İKA'nın 2017 Yılı Proje Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı, Gaziantep Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İKA Dönem Başkanı Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bürokratlar katıldı. Vali Yerlikaya toplantının açılış konuşmasında İKA'nın kurulma amacından faaliyetlerinden bahsederek, şunları dedi



İKA kurulduğu 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen süreçte 91,5 milyon lira proje teklif çağrısına çıkmıştır. Bu çağrıya karşın yatırıma dönüşen miktar yaklaşık 71 milyon liradır. Bu yıl 31 milyon lira ile yapılan çağrıda; Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Kent Kültürü ve Kentlik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı, Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı ve Organik Tarım Mali Destek Programı olmak üzere 5 mali destek programı mevcuttur.



İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise ajansın kurulduğu günden bu yana bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi. Bugüne kadar sağlanan destekler hakkında bilgi veren Akyılmaz, 2010-2017 dönemleri içerisinde Gaziantep'te 453 projeye 77 milyon lira, Adıyaman'da 229 projeye 32 milyon lira, Kilis'te 105 projeye 16 milyon lira olmak üzere toplamda 787 projeye 125 milyon destek sağlamıştık. 2017 yılı Mali Destek Programı kapsamında da bölgemize 5 başlıkta 31 milyon lira destek sağlayacağız. Desteklerin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum dedi.



Proje tekliflerinin son başvuru tarihinin 12 Mart 2018 tarihi olduğu belirtildi.