Gaziantep İka, 2019 Mali Destek Programını Tanıttı

İka, 2019 mali destek programını tanıttı

GAZİANTEP'te İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Mali Destek Programları tanıtım toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında düzenlendi.

Gaziantep Valiliği amfi solonunda gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, ile STK temsilcileri katıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın yaptığı çalışmalar ve proje destekleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda önemli projelere imza attıklarını ifade eden Vali Soytürk, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından beri yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi, yenilikçi, Ortadoğu'nun çekim merkezi İpekyol'unu inşa etme çabası içindeyiz. Nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleri ile bölgemizin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen ajansımız kurulduğu günden beri destek verdiği 879 proje ile bölgemizde toplam 241,5 milyon liralık yatırım yapmıştır" dedi.

2019 yılı içersinde bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri destekleyeceklerini ifade eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, şöyle dedi:

Ajansımız 2019 yılı içerisinde; Mali destek programları, fizibilite desteği programı, teknik destek programı, güdümlü projeler programı ve cazibe merkezlerini destekleme programı aracılığıyla bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edecektir. Ülkemizdeki tüm kalkınma ajansları 2018 yılına kadar kalkınma perspektifli birçok alanda çalışma yaparken, 2018 yılı itibariyle kalkınma ajanslarımız bölge kalkınma planlarındaki gelişme eksenlerine uygun stratejik kalkınma hedeflerini yakalamak üzere belirli bir sektör, tema veya mekanda kalkınma sonuçları elde etmek amacı taşıyan alt program, tedbir, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan, bölge planları ile uyumlu olan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan, orta vadeli olarak oluşturulan sonuç odaklı programlar üzerinden çalışmalarını yürütmeye başlamıştır."

Kaynak: DHA