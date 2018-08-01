Gaziantep İhracatta Batı'ya Yöneldi"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, kentin ihracatının daha önce ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kuzey Irak'a odaklı olduğunu, şu anda ise ihracatın Avrupa Birliği, ABD gibi nitelikli pazarlara yöneldiğini bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentten yapılan ihracatın temmuz ayında da artış kaydettiğini bildirdi.

Bu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ocak-Temmuz 2018 döneminde Gaziantep'in ihracatı yüzde 6,3 artışla 3 milyar 902 milyon 494 bin dolara ulaştı. Ocak-Temmuz 2017 yılı ihracatımız 3 milyar 669 milyon 759 bin dolardı. Bu rakamların gerçekleşmesinde katkısı olan bütün sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Ünverdi, Gaziantep'in, aylık ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını dile getirerek, temmuz ayı verilerinin sevindirici olduğunu ve Gaziantep'in Türkiye ortalamasının yaklaşık 6 puan üzerinde ihracat yaptığına işaret etti.

Gaziantep'in ihracatının artmaya devam ettiğini aktaran Ünverdi, şöyle devam etti:

"İnşallah yeni üretim metotları, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlerle bu rakamları daha da yukarılara taşıyacağız. Kentin ihracatı daha önce ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kuzey Irak'a odaklıydı, şu anda ise ihracat Avrupa Birliği, ABD gibi nitelikli pazarlara yöneldi. Yani artık Gaziantep ihracatı Avrupa Birliği ve ABD'ye yöneldi. Oda olarak farklı pazarlara yönelik araştırmalarımız da devam ediyor. Afrika ülkeleri başta olmak üzere değişik pazarlardan Gaziantep'e alım heyetleri getirmek suretiyle sanayicilere pazar çalışmalarında yeni yol haritaları çizmeye devam edeceğiz."

Ünverdi, sanayiciler olarak her zaman üretmek zorunda olduklarını belirterek, "Kentimizin ve ülkemizin ihracat rakamlarını arttırmak için katma değerli ve ileri teknoloji ile üretim yapmak durumundayız. Bunun için de Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalara daha fazla ağırlık vermeliyiz. Güçlü ekonomi, güçlü ve katma değerli sanayi üretimi ile mümkündür. değerlendirmesinde bulundu.

Kur ve faiz değerlerine de değinen Ünverdi, sanayicinin önünü görebilmesi için bu iki unsurun dengelenmesi gerektiğini kaydetti.