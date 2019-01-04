Gaziantep İhracat Rekoru Kırdı

Gaziantep'in 2018'de 6 milyar 939 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığı bildirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'ten 180 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin toplam ihracatının 2018 yılı itibarıyla 168,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını anımsatan Ünverdi, sanayi ve ihracatın lokomotif kenti Gaziantep'in de bu rekorun kırılmasına önemli katkıda bulunduğunu ve zorlu bir dönemde ihracattaki başarısıyla yeni bir rekora imza attığını kaydetti.

Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamlara göre, Gaziantep'in 2017 yılında 6 milyar 571 milyon 316 bin dolar olan ihracatının, 2018 yılında yüzde 5,6 artışla 6 milyar 939 milyon 32 bin dolara yükseldiğini ve yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını kaydetti.

Geçen yıl küresel ve bölgesel olumsuzluklara rağmen ihracatın 2017 yılına göre artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Ünverdi, "Özellikle ağustos ayından başlayarak devam eden kur ve dövizdeki aşırı dalgalanmaya rağmen bu başarının elde edilmesi takdire şayandır. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gaziantep iş dünyası üzerine düşeni yapacaktır"

Gaziantep'in ithalatından fazla ihracat yapan bir şehir olduğuna dikkati çeken Ünverdi, "Gaziantep'e bu gururu yaşatan sanayicilerimizi ve iş dünyamızı yürekten kutluyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sanayicilerimizle el ele, omuz omuza vererek şartlar ne olursa olsun inşallah 2019 yılında bu rakamların üzerine çıkacağız." dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise Gaziantep'in göstermiş olduğu performansla, bölgenin ve ülkenin önemli ticaret merkezi olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Geçen yıl ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttığını vurgulayan Yıldırım, "Gaziantepliler olarak içimizdeki 25 Aralık mücadele ruhuyla, 2019 yılında da daha büyük hedeflere koşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Gaziantep iş dünyası ve ihracatçılarının her türlü övgüyü sonuna kadar hak ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gaziantep insanı çalışmaya, üretmeye ve ürettiğini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor. İnanıyorum ki 2019 yılında da her şeye rağmen Gaziantep iş dünyası üzerine düşeni yapacak, kararlılığından vazgeçmeyerek dünyanın yaklaşık 180 ülkesine ihracat yapmaya devam edecektir. Gaziantep'in 2019 yılında göstereceği performans, gerek ülkemiz gerekse de bulunduğumuz bölge açısından kritik öneme sahiptir."

Kaynak: AA