Gaziantep İhh'dan Sakarya'da Yaşanan Menfur Olaya Tepki

Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al-Rahum'un tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile öldürülmesine, Gaziantep İnsanı Yardım Derneği (İHH) tepki gösterdi.



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan olaya sert tepki gösteren Gaziantep İnsanı Yardım Derneği (İHH) olayla ilişkisi olan suçlu veya suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Yaşanan menfur olayı şiddetle kınayan İHH Gaziantep Şube Başkanı Engin Erbatan, "Ülkemize geldikleri günden beri belirli kesimler tarafından manipüle edilerek her olumsuz vakıanın kaynağı gibi gösterilen Suriyeli muhacir kardeşlerimiz. Son yaşanan süreçte ise, #SuriyelilerEvineDönsün provokasyonunun acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız. 9 aylık hamile olan Emani Al-Rahmun Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak 10 aylık küçük oğlu ise boğularak katledildi. Başta kadın hakları mücadelesi yürüten kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve duyarlı sivil toplum kurumlarını olay karşısında gerekli tepkiyi göstermeye ve olayın meydana gelme sürecini analiz etmeye çağırıyoruz" dedi.



Mültecilere karşı yapılan provokasyonlar karşısında toplumun her kesimince hak, adalet ve vicdan süzgecinden geçirilmiş bir tutum izlenmesi gerektiğini düşündüklerini ve adeta ikinci bir darbe kalkışması niteliğinde olan bu provokasyon ve saldırıları lanetlediklerini dile getiren Erbatan, "Sakarya'da yaşanan menfur olayı kınıyor, faillerin en ağır ceza ile yargılanmasını talep ediyoruz. Zulümden kaçarken zulme kurban giden Emani bacımıza ve yavrularına Allah'tan rahmet acılı ailesine sabırlar diliyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP