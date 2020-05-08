Gaziantep iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Gaziantep İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Gaziantep iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Gaziantep İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Gaziantep İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
08.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 03:00

Gaziantep'te iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 25. gününde Gaziantep iftar saati sorgulanmaya başlandı. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 18 Mayıs Pazartesi günü Gaziantep iftar saati kaç? Antep iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre iftar saatleri…

Ramazan ayının yirmi beşinci günü nedeniyle Gaziantep halkı, imsak vakti 03.36'da sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Gaziantep iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 18 Mayıs Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Gaziantep iftar saati kaçta? İşte, Gaziantep iftar vakti:

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ GAZİANTEP İFTAR SAATİ: 19.41

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Liste yapın: Ramazan alışverişine çıkmadan önce ihtiyaçlarınızı belirten bir liste hazırlayın. Bu liste, hem alışverişinizin eksiksiz olmasını sağlayacak hem de alışverişte gereksiz ürünler almanızı engelleyecektir.

Raf ömrüne dikkat: Sıvı yağ, şeker, un ve bakliyat gibi gıdaları alırken raf ömrü uzun olan ürünleri tercih etmelisiniz. Aldığınız besinleri serin ve kuru bölmelerde muhafaza etmeniz, onların ömrünü uzatacaktır.

Taneyle alışveriş: Oruçluyken gün boyu beslenme olmadığı için sebze ve meyveleritane ile almak doğru olacaktır. Böylece hem taze besinler tüketecek hem de besinlerin bozulmasına çözüm bulmuş olacaksınız.

Toplu alışveriş: Alışveriş listenizi hazırladıysanız bakliyat, şeker ve yağ gibi uzun ömürlü gıdaları toptan alabilirsiniz. Toptan aldığınız ürünlerle tasarruflu bir alışveriş yapmış olacaksınız.

İFTAR VE SAHURDA TASARRUF

Artan pideler: İftar sofrasında artan pideleri bir sonraki iftarda pideli köfte olarak tüketebilirsiniz. Pideli köfte yapmak için; doğranmış ve fırınlanmış pidelerin üzerine köfteleri yerleştirin. Üzerine domates sosu gezdirin. Yanında yoğurtla pideli köftenizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Kıtır ekmekler: İftar ve sahurda artan ekmek ve pideleri küçük küçük küpler halinde doğrayıp fırınlayın. Kıtır ekmekleri çorba servisinde ve farklı yemek tariflerinde kullanabilirsiniz.

Salatalar: İftarda artan salatayı çöpe atmak yerine üzerine biraz daha malzeme ekleyip sahurda garnitür olarak kullanabilirsiniz.

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