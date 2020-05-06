Gaziantep iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Gaziantep İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Gaziantep iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Gaziantep İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar saati: 16 Mayıs 2020 Cumartesi Gaziantep İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
06.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 03:00

Gaziantep'te iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 23. gününde Gaziantep iftar saati sorgulanmaya başlandı. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 16 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep iftar saati kaç? Antep iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre iftar saatleri…

Ramazan ayının yirmi üçüncü günü nedeniyle Gaziantep halkı, imsak vakti 03.38'desahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Gaziantep iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 16 Mayıs Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Gaziantep iftar saati kaçta? İşte, Gaziantep iftar vakti:

16 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ GAZİANTEP İFTAR SAATİ: 19.39

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

HURMANIN FAYDALARI

Tüm hurma çeşitleri, protein, doymamış yağ asitleri, lif ve protein bakımından zengindir. 15 farklı mineral içeren hurma, B1, B2, A ve C vitaminleri içerir. DNA yenileme etkisi olan hurma birçok sağlık sorunu için de şifadır.

Yüksek lif içerir: Hurma yüksek oranda lif içerir. 100 gram hurma, bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar. Hurma, lif içeriği sayesinde hazmı kolaylaştırır.

Antioksidan deposudur: Hurma, antioksidan deposudur. Antioksidanlar, vücudu zararlı maddelerden temizleyerek birçok hastalığa karşı direnç oluşturur. Hurmanın diğer meyvelerden farklı olarak, bekledikçe antioksidan oranı artar.

Beyin sağlığı: Hurma, beyin sağlığını koruyucu etki gösterir. Beta-karoten içeren hurma, bu bileşen sayesinde hafıza kaybını önlemeye yardım eder.

Şeker seviyesini dengeler: Hurmanın karbonhidrat seviyesi yüksek olmasına rağmen glisemik indeksi düşüktür. Suyla beraber tüketildiğinde şeker seviyesini dengeleyici etki gösterir.

Göz sağlığı: Düzenli hurma tüketimi göz sağlığını koruyucu etki gösterir. A vitaminine ihtiyaç duyan gözler, hurmadan bu takviye alabilirler.

Cilt sağlığı: Besleyici özellikleri ve antioksidan seviyesi ile cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayan hurma, cilt yüzeyindeki tahrişleri giderir.

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmayı sadece Ramazan'da değil diğer aylarda da tüketerek hurmanın sağlıklı etkilerinden faydalanılabilir.

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