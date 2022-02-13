GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziantep'te Panorama Müzesi'ni ziyaret etmesi Bakan Soylu'nun müze hakkında bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müze defterini imzalaması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti.
GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziantep'te Panorama Müzesi'ni ziyaret etmesi
Bakan Soylu'nun müze hakkında bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müze defterini imzalaması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti.