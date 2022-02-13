GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti - Haberler
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GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziantep'te Panorama Müzesi'ni ziyaret etmesi Bakan Soylu'nun müze hakkında bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müze defterini imzalaması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziantep'te Panorama Müzesi'ni ziyaret etmesi

Bakan Soylu'nun müze hakkında bilgi alması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müze defterini imzalaması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti.

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Süleyman Soylu, Gaziantep, Müze, Güncel, Haberler

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