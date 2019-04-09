Gaziantep İçin Yağış ve Dolu Uyarısı

Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağması öngörülüyor.

Yaklaşık bir buçuk saat sürecek sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA