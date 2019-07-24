"Gaziantep İçin Harekete Geçme Zamanı Çalıştayı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında "Gaziantep İçin Harekete Geçme Çalıştayı" düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan çalıştaydaki konuşmasında, üçüncüsü düzenlenen farkındalık odaklı çalıştayın, daha öncekilerde olduğu gibi başarıya ulaşacağını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hayatı kolaylaştıran, engelleri bertaraf eden çalışmalarıyla, Türkiye'ye örnek olacak birçok işe imza attığını anlatan İskurt, "Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezi burada yer alıyor. Kimsesiz ve yetersiz geliri olanlar için yapılan yaşam merkezinin yanı sıra yaşlı vatandaşlarımız için aktif yaşam merkezi inşa edilmiş. Engelli bireylerin istihdam edildiği kafe tarzı korumalı iş yerleri hizmete sunulmuş. Bu örnek uygulamaların ülke genelinde yaygınlaşması, en büyük temennimiz. Başkan Şahin ve mesai arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

İskurt, raporlara göre Gaziantep'in birçok ilde olmayan kaliteli erişilebilir uygulamalara sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gaziantep proje sonunda çıkarılacak yol haritasında en kolay uyum sağlayacak illerin başında geliyor. Çalışmaların engelli ve yaşlı bireyler tarafından takdir edilmesi, bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. 2003 yılından itibaren Türkiye'nin geç kaldığı hizmetlerle buluşturmanın büyük bir gayreti içerisinde olduk."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar ise Türkiye'de yolcu taşımacılığının erişilebilirlik düzeyinin artırılmasının, Türkiye'nin ortak başarısı olacağını, o yüzden hayata geçirilen projenin de tüm paydaşların katkılarıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep'te engelliler konusunda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini, yaşanan bazı eksikleri de gidermek için yoğun bir çabanın ve gayretin ortaya konduğunu belirterek, "Eğer engellilerin yoluna başkası aracını park ediyorsa o zaman işleyişle ilgili bir sıkıntı vardır. Demek ki hepimiz bir şeyleri değiştirebilmek için çalışmalıyız. Engellilerin önündeki engelleri hep birlikte kaldırıp, bu işlerle uğraşanlara yardımcı olmalıyız ki hep birlikte daha güzel bir Gaziantep inşa edelim." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de belediye olarak kentteki engellilerin hayata katılımı ve entegrasyonu için hayata geçirilen projeleri anlattı.

Kaynak: AA