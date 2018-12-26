Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yönetim ve Kariyer Topluluğu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gaziantep İçin Can Atanlar" paneli GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü GAÜN Yönetim ve Kariyer Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tan'ın yaptığı panele, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güllü, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Erten panelist olarak katıldı.

Başarının sırrı sevmek

Prof. Dr. Ersin Göğüş, yeni teknolojileri geliştirip ileriye taşımak gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Göğüş, "Uzay ve uzaya yolculuk herkesin ilgisini çekiyor ama mevcut teknoloji buna el vermiyor. Başarının sırrı sevmek, sevmeden ve zorla bir şey yapılmaz. Önce ne yapmak istediğimize karar vermek lazım. İlerleyebilmek için inceleyip araştırmacı olmak lazım. Fırsatlar kimsenin ayağına gitmez o yüzden fırsatları beklememek gerekir. Gaziantep Üniversitesi'ne her geldiğimde daha da büyümüş, gelişmiş olarak görüyorum. Gaziantep adının sadece gastronomiyle değil, bilim ve teknolojiyle duyulmayı arzu ederiz" şeklinde konuştu.

GAÜN bilimsel çalışmalarda üst sıralarda

Hayat hikayesine değinerek konuşmasına başlayan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güllü, bilim adamı olmak için çalışma ve azim gösterirken sebat etmek, bir konu üzerinde uzmanlaşmak gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Güllü,"Her konuyu bilirim ve yaparım dememek gerekir. Belli bir konuya yoğunlaşıp ve o konuda devamlı ısrarla okuyup araştırmak lazım. Nobel ödülleri yaklaşık 20 yıldır hep aynı konu hakkında araştırma yapanlara veriyorlar. Bizlerde kendi konularımızda ısrar edip çalışmalara devam etmemiz lazım. Üniversite hayatında biraz fedakarlık yapmak onu da zaten bu yola baş koyanlar yapıyorlardır. Gaziantep Üniversitesi'ni kuruluşundan beri takip ediyorum, çok kıymetli akademisyenler çalışıyor ve birçok bilimsel çalışmalarda sürekli üst sıralarda olduğunu görüyorum bu bir Gaziantepli olarak gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

"Çok okuyun"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy, eğitim alanında öğrencilerin başarıyı yakalaması için çekinmeden her şeyi sormaları gerektiğini belirterek "Dillerinizi geliştirerek ve çok okuyarak uluslararası camialara açılın. Başarı, iyi bir motivasyon ile sağlanır" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Erten ise öğrenciler hangi alanı seçerlerse seçsinler, sürdürülebilirlik konusunu sadece kaynak alanında değil sürdürülebilirliğin çevresel boyutun yanında ekonomik ve sosyal boyutunun da var olduğunu söyledi. Dr. Erten, "Bu üçlü dengeyle birlikte tüm kararlar almalarını ve dünyayı bu şekilde bakmalılar" diye konuştu.

"Gaziantep İçin Can Atanlar" paneline çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA