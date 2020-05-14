GAZİANTEP Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu etti Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın sert ekmeklik buğday alım fiyatlarının ton başına 1650 liraya yükseltildiğini açıklaması Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki üreticiyi mutlu etti.

Hububat fiyatları çiftçiyi mutlu etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın sert ekmeklik buğday alım fiyatlarının ton başına 1650 liraya yükseltildiğini açıklaması Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki üreticiyi mutlu etti.

İlçede 150 bin dekar alana buğday, 30 bin dekar alana arpa ekim yapılırken baharda yağmurun yeterli düzeyde düşmesi ile yüksek rekolte bekleyen çiftçi hasat hazırlığı yapıyor. Çiftçiler açıklanan fiyattan menun olduklarını söyledi. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, Bölgemizde yaklaşık 150 bin dekar buğday, 30 bin dekar ise arpa ekimi bulunmaktadır. Bu yıl baharla birlikte yağışların iyi olmasından dolayı rekoltenin önceki yıllara oranla iyi olacağını düşünüyorum. Açıklanan hububat fiyatının ise erken açıklanması fiyatlarda beklentimizin altında da kalsa da iyidir. Fiyatların erken açıklanmasının diğer bir faydası ise çiftçi ürününü ofis ile tücar arasında tercih şansını yakalamış oluyor. Fiyat çiftçimizi umutlandırmıştır dedi.

Kaynak: DHA