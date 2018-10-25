Gaziantep Heyeti Bab'ta

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Bab kentinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Yerlikaya, beraberindeki Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis

ile Bab'ta temaslarda bulundu.

Bab'ta görevli Vali Yardımcısı Şenol Esmer'den bölgedeki çalışmalar hakkında brifing alan heyet, daha sonra adliye, polis merkezi, cezaevi, postane, meclis, okul ve hastaneyi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yerlikaya, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Mehmetçik'in Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza mücadele verdiğini hatırlattı.

Suriye'de artık hiç kimsenin acı çekmemesini, gözyaşı ve kan dökmemesini istediklerini anlatan Yerlikaya, "Bu topraklarda herkese eşit mesafede yaklaşan, demokratik bir hükümet olmasını istiyoruz. Suriyelilerin kendi topraklarında hür ve bağımsız yaşamasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Bab'taki temasları sırasında güzel hizmetlere şahitlik ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bölgede güzel hizmetleri devam ettirebilmek için maddi kaynaklara ihtiyaç var. Gittikçe şehir hayatına geçen hemşehrilerinizin bunun gereğini de yerine getireceklerine inanıyoruz.

Belediye tüm iş yerlerini kayıt altına almaya çalışıyor. İş yeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi, satılan

başta gıda ürünlerinin kontrolleri ve aynı zamanda tüm şehirlerde olduğu gibi ticaret yapanın bu şehre vergisini ödemesi gerekiyor.

Yapılaşmada modern şehirciliğin gerektirdiği bütün hususlara şimdiden dikkat etmek gerekiyor. İlerde

imar sorunu yaşamamak için kardeş Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerimiz bölgede her türlü eğitim ve teknik desteği vermeye hazırdır."

Bölgede 56 bin civarında öğrencinin eğitim-öğretime devam ettiğini bildiren Yerlikaya, "Okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitiminde iyi yerdeyiz ama yakın geleceğin en önemli şehirlerinden biri

olan Bab'ta eğitim halkasının eksiği olan üniversite kurulmasıyla ilgili de devletimiz çalışıyor. İnşallah onu da kısa zamanda kuracağız." ifadelerini kullandı.

Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destekleri nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Türk askerinin canı pahasına Bab'ta mücadele verdiğine, yapılan bu iyilikleri hiçbir zaman unutamayacaklarına dikkati çeken Osman, şunları kaydetti:

"Teröristlerle bizlerden önce Türk askeri çarpıştı. Çocuklarımıza bunu en iyi şekilde öğreteceğiz. Dünya bize ardını döndüğü sırada Türkler bizlere kucak açtı. Sizlerin bu dik duruşunu ve zor zamanda yanımızda oluşunuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Rejim döneminde hasretini çektiğimiz her şeye sayenizde

kavuştuk. Türk kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."