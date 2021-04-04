Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı
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Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Kültür Sanat
Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesine yeni katılan papağan, yılan, flamingo, tavus kuşu, sülün, ördek ve sürüngenler törenle tanıtıldı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesine yeni katılan papağan, yılan, flamingo, tavus kuşu, sülün, ördek ve sürüngenler törenle tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanat bahçesine yeni katılan hayvanların tanıtıldığı programda, insan sevgisinin doğayı ve hayvanları sevmekle başladığını söyledi.

Doğada büyük bir ekosistem olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bizim hayvanat bahçemizde büyük bir ekosistem var. Her hayvana uygun yaşama koşullarını yerine getirerek hayvan türlerimizin barınmasını sağlıyoruz. Tür ve sayı bakımından dünyada 4'üncü, Avrupa'da 3'üncüyüz. Burada milyonlarca aileye ev sahipliği yapıyoruz. Her 23 Nisan'da başka bir çalışma yapıyoruz. Bugün de bahar aylarına göz kırptığımız bu zamanda size yeni gelen türlerimizi tanıtıyoruz. Kaçak olarak yakalanıp evlerde beslenmemesi gereken hayvanlar var. Buradaki hayvan türlerinde bunu görüyoruz. Bu hayvanların elimizden geldiğince uygun ortamlarda yaşam sürmelerini sağlayacağız."

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise ülkeye yasal olmayan yollarla sokulmak isteyen hayvan türlerine de ev sahipliği yaptıklarını belirterek, yakalanan 10 ara papağan, 38 yılan, 10 flamingo, 40 tavus kuşu 28 sülün, 15 sürüngen, 2 iguana ve 15 ördeğin hayvanat bahçesine yeni katıldığını aktardı.

Bir aylık olan "Boncuk" isimli yavru ayıya biberonla süt veren Şahin, daha sonra 6 veteriner hekim ve 6 veteriner teknikerin görev yaptığı hayvan barınağını ziyaret ederek, bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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