Gaziantep Hayvanat Bahçesinin sakinleri, kavurucu sıcaklarda "buzlu kokteyl"lerle serinliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin sakinleri, kavurucu sıcaklarda "buzlu kokteyl"lerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin sakinleri, kavurucu sıcaklarda 'buzlu kokteyl'lerle serinliyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Gaziantep'te, hayvanat bahçesinin sakinleri için özel buzlu kokteyller hazırlanmaya başladı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Gaziantep'te, hayvanat bahçesinin sakinleri için özel buzlu kokteyller hazırlanmaya başladı.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar için sıcağa karşı önlemler artırıldı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte, hayvanat bahçesi sakinleri için özel bazı önlemler de alındı. Bu kapsamda aslan, kaplan ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlara buzlu et kokteyli, ayılar için de karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli hazırlanıyor.

Çoğu zaman havuzda vakit geçiren hayvanların buzlu menüleri tüketmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Gaziantep Hayvanat Bahçesinin alan ve tür sayısı bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da üçüncü ve dünyada dördüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Hayvanat bahçesindeki hayvanlara uygun barınaklar dizayn ettiklerini belirten Özsöyler, "Bütün hayvanlarımızın yazlıklarında serinlemeleri için havuzlar ve kış ayları için de ısıtma sistemleri var. Yani dünya standartlarında canlılarımızı koruyoruz." dedi.

Havaların ısınmasıyla hayvanları serinletmek için bazı önlemler aldıklarını dile getiren Özsöyler, şöyle konuştu:

"Burada hayvanlar istedikleri zaman havuza girip serinliyor. Biz hayvanların daha fazla serinlemeleri için onlara özel et ve meyve kokteyli hazırlıyoruz. Özellikle ayılara kendilerinin sevdikleri domates, elma, salatalıklardan oluşan buzlu kokteyl hazırlayıp veriyoruz. Bu şekilde bir bakımdan kendilerine oyun olmuş oluyor. Yırtıcı hayvanlar için ise et kokteyl hazırlıyoruz. Özellikle aslan ve kaplanlara etleri dondurup veriyoruz. Ayrıca deve kuşları ve develeri de su fıskiyeleriyle serinletiyoruz."

Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Burak Yılmaz Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep Hayvanat Bahçesinin sakinleri, kavurucu sıcaklarda "buzlu kokteyl"lerle serinliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:22:02. #1.16#

title