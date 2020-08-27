Gaziantep Hayvanat Bahçesine ek kapı tasarlayan mimarlar ödüllendirildi Gaziantep Hayvanat Bahçesine ek kapı tasarlayan mimarlar ödüllendirildiGAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nin misafirlerinin kapıda oluşturacağı yoğunluğu azaltmak amacıyla tasarlanan ikinci giriş kapısını tasarlayan mimarlar düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesine ek kapı tasarlayan mimarlar ödüllendirildi

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nin misafirlerinin kapıda oluşturacağı yoğunluğu azaltmak amacıyla tasarlanan ikinci giriş kapısını tasarlayan mimarlar düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Fikir Projesi Yarışması'nda mimar Cemal Ercan, Mehmet Reşit Erdoğan ve Kerem Kaya'nın hazırladığı proje tasarısı 1'inci Burak Aydın ve Muhammet Adem'in ortak girişimiyle hazırlanan proje 2'nciliğe layık görüldü. Murat Özyazgan'ın projesi ise 3'üncü sıraya ulaştı. Projede dereceye giren projelerden 1'inci olan 15 bin TL, 2'inci proje 10 bin 3'üncü olan proje ise 7bin 500 TL ile ödüllendirildi.

Dünya'nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü ve Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni giriş kapısının daha sanatsal bir görünüm kazanması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesin tarafından başlatılan Fikir Projesi Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Katılımın yoğun olduğu yarışmada, dereceye giren ilk 3 proje düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dr. Mimar Mehmet Murat Uluğ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mimar Erdem Güzelbey ve yarışmacılar katıldı.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, yarışmaya katılan projelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

'HEDEFİMİZ AFRİKA SAFARİSİ YAPMAK'

Ziyaretçi yoğunluğunun olduğu ve tek kapısı bulunan hayvanat bahçesinde ikinci bir kapının olması gerektiğini ifade eden Şahin, bu şekilde ziyaretçi sayısının artmasını hedeflediklerini vurguladı.

Hedefleri arasında Afrika Safarisi olduğunu belirten Şahin,"Her yıl farklı bir şey yaptık. Hedefimiz Afrika Safarisi. Başarabilir miyiz bilmiyorum ama bunu deneyeceğiz. Dolayısıyla 5 milyon ziyaretçinin olduğu hayvanat bahçemizin ziyaretçi sayısını arttırmak istiyoruz. Vatandaşlar geldiğinde Burç Ormanları girişinde yoğunluk oluşuyordu. Ulaşımı rahatlamak için ikinci bir kapının gerekli olduğunu gördük ve mimarların estetik görüşüne başvurduk. Bizimle işbirliği yapan mimarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA