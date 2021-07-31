Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyarete kapatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesinin, 15 Ağustos tarihine kadar ziyarete kapatıldığını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesinin, 15 Ağustos tarihine kadar ziyarete kapatıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Valiliğin aldığı ormanlara giriş yasağı kapsamında, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de 15 Ağustos tarihine kadar ziyarete kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan