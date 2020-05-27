Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyorDÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 15 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak.

27.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:32

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor

DÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 15 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. 'Can' isimli maymuna maske taktıkları hayvanat bahçesinde her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kısa süre önce doğan deve ile 2 zebranın isimlerini de yapacakları anket ile belirleyeceklerini söyledi.

Kentte 1000 dönüm arazi üzerine kurulu, 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, koronavirüs salgınının başlamasıyla mart ayında ziyarete kapatıldı. Bu süreçte düzenli olarak dezenfekte edilen bahçedeki hayvanların sağlık kontrollerinin de sık aralıklarla yapılmasına başlandı.

15 HAZİRAN'DA YENİDEN AÇILIYOR

Koronavirüs tedbirleri devam ederken, hayvanat bahçesinin 15 Haziran'da yeniden ziyarete açılması kararlaştırıldı. Hayvanat bahçesinde hazırlıklara başlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çalışmaları inceledi. Hayvanat bahçesini dolaşan ve bilgi alan Şahin, Safari Park'ta bulunan hayvanları da elleriyle besledi.

Fatma Şahin, açılıştan önce tüm hazırlıkların tamamlandığını ve hayvanların sağlık kontrollerinin de daha sık yapılmaya başlandığını belirterek, "Buraya salgından önce yılda 5 milyon ziyaretçi geliyordu. Tüm hazırlıklarımızı yaptık inşallah 15 Haziran'da kapılarımızı ziyaretçilere tekrar açıyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye'de bu güzelliği bu kadar hayvan türünü bir arada görebilecekleri başka bir yer yok. Açıldıktan sonra bütün halkımızı buraya davet ediyoruz. Özellikle gelecek olan misafirlerimizin kafesleri kaldırdığımız ve hayvanların bir arada yaşadığı Safari Park, Kelebek Bahçesi ve Zooloji Müzesi'ni görmelerini istiyoruz" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE NÜFUS ARTTI

Salgınla mücadele döneminde 100'ün üzerinde yeni doğumun gerçekleştiği hayvanat bahçesinde dünyaya gelen hayvanların sağlık kontrolleri de veteriner hekimler tarafından yürütülüyor. Yeni üyelerle nüfusu daha da genişleyen hayvanat bahçesinde bayramda dünyaya gelen 2 deveden 1'ine 'Bayram' ismi konuldu. Dünyaya gelen diğer deve ile 2 zebranın isimlerinin ise yapılacak anket ile konulması kararlaştırıldı.

Develeri de ziyaret eden ve annelerini marul ile besleyen Başkan Şahin, "Burası doğurganlık oranı yüksek bir hayvanat bahçesi. Pandemi döneminde de nüfusumuz arttı. Yavru deve ve zebramız oldu. Bugün onları ziyarete geldik. Deve ve zebralarımızın ismini vatandaşlarımıza sormak istiyoruz. Bunlar çok özel yavrular ve isimleri için anket yapacağız. Anket sonucunda hangi isimler ön plana çıkarsa o isimleri vereceğiz. Vatandaşlarımızdan bu ankete katılmalarını ve isimler önermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

BAHÇENİN MASKOTU MAYMUN 'CAN' MASKE TAKTI

Hayvanat bahçesinin maskotu olan maymun 'Can'a ise salgına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıldı. Sosyal mesafenin ve maskenin önemine dikkat çekmek isteyen Hayvanat Bahçesi yetkilileri, maske takmanın önemli olduğunu hatırlattı.

Yeni bir yaşam biçiminin olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maymun 'Can'ın da maske takacağını ve sosyal mesafeye dikkat edeceğini vurgulayarak, "Artık yeni bir yaşam biçimi var. Bu yaşam biçiminde maskemizi takıp sosyal mesafe kuralına uymalıyız. Maskotumuz 'Can'a da maske taktık. Kendisi ile sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Hayvanat Bahçesi'nde artık maskeli dolaşacak" dedi.

2 aydır ziyaretçi almadıklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise bu sürede hayvanların beslenmesi, tedavisi ve temizliğinin aksatılmadan yapıldığını belirtti.

Öte yandan 15 Haziran'da açılacak hayvanat bahçesinde ilk etapta sadece açık alanda bulunan hayvanların ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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