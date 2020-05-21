Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerinden "14 kural" klibi
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerinden "14 kural" klibi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesi sakinlerinin yer aldığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) engellenmesine yönelik 14 kuralın anlatıldığı bir video klip hazırladı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerinden
21.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:18

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesi sakinlerinin yer aldığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) engellenmesine yönelik 14 kuralın anlatıldığı bir video klip hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca salgın riskini engellemek amacıyla belirlenen 14 kural, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların yer aldığı video kliple anlatıldı.

Farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan klipte, ellerin sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanması, soğuk algınlığı gösteren insanlarla 3 veya 4 adım mesafe konulması, öksürme veya hapşırma durumunda ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmının kullanılması ve tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması gibi uyarılar yer aldı.

Kıyafetlerin 60 ila 90 derecede deterjanla yıkanması, sık kullanılan yüzeylerin düzenli aralıklarla su ve deterjanlarla temizlenmesi, soğuk algınlığı belirtileri varsa yaşlılara ve kronik hastalarla temas edilmemesinin de aktarıldığı klipte, kanguru, kaplan, fil, aslan, zürafa, yılan, su aygırı, bozayı ve timsahlar yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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