GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ REHABİLİTASYON MERKEZİNE DÖNÜŞECEK
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GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ REHABİLİTASYON MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesi içerisine kurulacak olan ameliyathaneler ve açık kapalı alanlar ile hayvanat bahçesinin rehabilitasyon merkezi haline dönüştürüleceğini söyledi.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesi içerisine kurulacak olan ameliyathaneler ve açık kapalı alanlar ile hayvanat bahçesinin rehabilitasyon merkezi haline dönüştürüleceğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesi içerisinde köpek barınağına ziyarette bulundu. Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler'in de eşlik ettiği gezide başkan Şahin, hayvanları kafeslerinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Şahin, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin Gaziantep'te olduğunu hatırlatarak önümüzdeki yıl hayvanat bahçesi içerisine oluşturulacak ameliyathaneler ile bölgenin rehabilitasyon merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

HAYVANAT BAHÇESİNE AMELİYATHANELER KURULARAK REHABİLİTASYON MERKEZLERİ OLUŞTURULACAK

Başkan Şahin, önümüzdeki yıl hayvanat bahçesinde önemli çalışmalar yapılacağını söyleyerek 15 bin metrekare alan üzerine kurulu olan hayvanat bahçesinde ameliyathanelerin ve rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulacağını belirtti.

Başkan Şahin, Türkiye'nin en güvenilir ve sağlıklı barınaklarının da yine Gaziantep'te yer aldığını söyleyerek şu ifadeler yer verdi

Daha önemlisi bu 15 bin metrekare alan üzerine kurulu olan hayvanat bahçemiz içinde ameliyathanelerin olduğu, açık kapalı alanlarının olduğu, çok ciddi bir rehabilitasyon merkezine dönüşüyor. Bu konuda da Türkiye'nin en güvenilir en iyi en sağlıklı barınakları yine bizim hayvanat bahçemizde. Fen işlerimizle projede çalışmalara başlanıldı. Burada yaklaşık 12 tane veteriner hekimimiz var. Biz burada tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından hayvanları yeniden doğaya bırakıyoruz. Doğada onların mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için de özel besleme evlerimiz var. Hem kedilerimiz hem köpeklerimiz için ayrı ayrı. İsteyen her vatandaşımız da bu hayvanlarımızı sahiplenebilir.

MUTLULUĞU DOĞADA BULUYORUM

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden iki köpek sahiplendiğini söyleyerek buradaki hayvanlara çok iyi bakıldığını söyleyen tıp fakültesi öğrencisi Esra Doğan, Mutluluğu köpeklerde ve doğada buluyorum. Burada çok sağlıklı bir ortamdalar ancak daha iyi imkanlarda evimizde bakmak için sahiplenme fırsatımız da var. Burada çok iyi bakılıyor hayvanlara. İki köpek sahiplendim. Köpeklere isim veremedik henüz dedi.

GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ REHABİLİTASYON MERKEZİNE DÖNÜŞECEK
GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ REHABİLİTASYON MERKEZİNE DÖNÜŞECEK
GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ REHABİLİTASYON MERKEZİNE DÖNÜŞECEK
GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ REHABİLİTASYON MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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