Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bayramda yoğun ilgi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayram tatili boyunca 500 bin kişi ziyaret etti. 300 türden yaklaşık 7 bin hayvanı barındıran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, içinde bulunan Safari Park ve Tropik Kelebek Bahçesi ile büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, doğal ortamda yaşayan hayvanları yakından görme fırsatı bulurken, Tropik Kelebek Bahçesi'nde rengarenk kelebeklerin arasında yürümenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA