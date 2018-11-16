Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ziyaretçi Rekoru

MEHMET AKİF PARLAK - Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ocak-ekim döneminde hem yıl sonu hedefini yakaladı hem de tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 300 türde 7 bin hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesinde ziyaretçi rekoru kırıldı.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ocak-ekim döneminde yıl sonu hedefi olan 4 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı.

Önceki yıl 3 milyon 110 bin yerli ve yabancıyı ağırlayan hayvanat bahçesini, geçen yıl ise 3,5 milyon kişi ziyaret etmişti.

Özellikle son yıllarda hizmete açılan Zooloji ve Doğa Müzesi, Safari Park ve fok balığı gösterileri ziyaretçi sayısındaki artışta etkili oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinin sadece kentte değil, bölgede de en çok ziyaret edilen mekanların başında geldiğini belirtti.

Ziyaretçilerin yaklaşık 3 saat hayvanat bahçesinde zaman geçirdiğini anlatan Özsöyler, bu süreçte ziyaretçilerin yemek yeme ve alışveriş yapma fırsatı da yakaladığını kaydetti.

2019'da hedef 5 milyon ziyaretçi

Özsöyler, yapılan projeler ve getirilen yeni hayvan türleriyle ziyaretçi sayısını her yıl daha çok artırmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hayvanat bahçemizi bu yılın ocak-ekim döneminde 4 milyon kişi ziyaret etti. Bizim için bu bir rekordur. Tabii burayı ziyaret edenlerin hem bize hem de Gaziantep'in ekonomisine ciddi katkısı bulunmaktadır. Biz sene sonunda bu sayıyı hedeflemiştik ama çok şükür buna şimdiden ulaştık. İnşallah yeni yaptığımız projelerle 2019 yılında 5 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. Yeni yaptığımız Tropik Kelebek Bahçesi ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker diye düşünüyoruz. Burada yaklaşık 120 türden 20 bin kelebek olacak ve bu kelebekler 25 bin farklı tropik bitkinin bulunduğu bir bahçede ziyaret edilecek."

- En çok ziyaretçi nisan-eylül döneminde geliyor

Yaptıkları ankette ziyaretçilerin yüzde 99'unun hayvanat bahçesinden memnun ayrıldığını tespit ettiklerini vurgulayan Özsöyler, "Nisan ayından başlar bizim ziyaretçi yoğunluğumuz eylül ayına kadar devam eder. Bu aylar arasında pik seviyeye ulaşıyoruz. Özellikle resmi ve dini bayramlarda insanlar buraya akın ediyor. Hayvanat bahçemizde çocukların ilgisini en çok 'Şakir' adını verdiğimiz zürafa, filler ve kuşlar çekiyor. Büyüklerin ise yırtıcılar, timsahlar dikkatini çekiyor. Özellikle yaz aylarında düzenlediğimiz fok gösterileri buranın cazibe merkezi olmasında büyük pay sahibi." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nermin Sandal da eşi ve iki çocuğuyla GAP bölgesini gezmek için geldiklerini belirterek, kentteki müzelere hayran kaldığını aktardı.

Sandal, "Gerçekten muhteşem bir bölge. Her yeri gezdik. Daha önce haberlerde izlemiştim ve oldukça merak etmiştim. Çocuklarımızla beraber burada hayvanları görme fırsatımız oldu. Çocuklarım çoğu hayvanı ilk defa gördü. Hem geziyoruz hem öğreniyoruz." dedi.