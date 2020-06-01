Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 2.5 ay aradan sonra bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 2.5 ay aradan sonra bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve korona virüs salgını ile müc adele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat bahçesi normalleşme süreci kapsamında ise yeniden ziyarete açıldı. 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, ilk etapta sadece açık alanda yaşayan hayvanlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçileri karşılayacak. Önümüzdeki günlerde ise kademeli olarak hayvanat bahçesinin tamamının ziyarete açılması planlanırken, ziyaretçilerin ise girişte ateşi ölçülerken, maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Korona virüs sürecinde normalleşme dönemi ile beraber biz de 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarımızı ziyaretçilere açtık. Bu kapsamda her türlü tedbiri aldık. Girişlerde vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz, maskesiz girişlere izin vermiyoruz. Gelen vatandaşların dezenfektan kullanması istiyoruz. Ziyaretlere de belli kapasitede izin veriyoruz. Kapalı alanlara az sayıda sırayla ziyaretçi alıyoruz. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gelip ziyaret edebilirler" dedi.

Ziyaretçiler ise hayvanat bahçesinin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş, seyahat yasağı kalkar kalkmaz Şanlıurfa'dan Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Seyahat yasağı kalkınca tedavi için oğlumu Gaziantep'e getirdim. Gelmişken de Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezmek istedik ve çok memnun kaldık. Burada alınan bütün tedbirler yerinde ve çok iyi" ifadelerini kullandı.

Bazı ziyaretçiler de uzun süredir evde sıkıldıklarını ve hayvanat bahçesi açılır açılmaz ziyarete geldiklerini vurguladı.

Kaynak: İHA