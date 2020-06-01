Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 2.5 ay aradan sonra bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

01.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:29

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 2.5 ay aradan sonra bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve korona virüs salgını ile müc adele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat bahçesi normalleşme süreci kapsamında ise yeniden ziyarete açıldı. 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, ilk etapta sadece açık alanda yaşayan hayvanlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçileri karşılayacak. Önümüzdeki günlerde ise kademeli olarak hayvanat bahçesinin tamamının ziyarete açılması planlanırken, ziyaretçilerin ise girişte ateşi ölçülerken, maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Korona virüs sürecinde normalleşme dönemi ile beraber biz de 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarımızı ziyaretçilere açtık. Bu kapsamda her türlü tedbiri aldık. Girişlerde vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz, maskesiz girişlere izin vermiyoruz. Gelen vatandaşların dezenfektan kullanması istiyoruz. Ziyaretlere de belli kapasitede izin veriyoruz. Kapalı alanlara az sayıda sırayla ziyaretçi alıyoruz. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gelip ziyaret edebilirler" dedi.

Ziyaretçiler ise hayvanat bahçesinin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş, seyahat yasağı kalkar kalkmaz Şanlıurfa'dan Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Seyahat yasağı kalkınca tedavi için oğlumu Gaziantep'e getirdim. Gelmişken de Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezmek istedik ve çok memnun kaldık. Burada alınan bütün tedbirler yerinde ve çok iyi" ifadelerini kullandı.

Bazı ziyaretçiler de uzun süredir evde sıkıldıklarını ve hayvanat bahçesi açılır açılmaz ziyarete geldiklerini vurguladı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Haber
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Haber
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Antalyalı çiftçinin karpuza yaptığı müdahale talebi artırdı! Müşteriler bizzat gelip dalından satın alıyor
Antalyalı çiftçinin karpuza yaptığı müdahale talebi artırdı! Müşteriler bizzat gelip dalından satın alıyor
Bahçesi için sondaj vuran vatandaş, çıkan suyun tadına bakınca büyük şaşkınlık yaşadı
Bahçesi için sondaj vuran vatandaş, çıkan suyun tadına bakınca büyük şaşkınlık yaşadı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Çocuk Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Gaziantep Hayvanat Bahçesi 2.5 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:30:48. #1.15#
title