Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran'a hazırlanıyor
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran'a hazırlanıyor

Dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle 15 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran'a hazırlanıyor
28.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:26

Dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle 15 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olma özelliğiyle bilinen, bünyesinde 350 türden 7 bin 500'ü aşkın hayvan bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 15 Haziran'daki açılışa hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayının ikinci yarısında kapılarını kapatan ve normalleşme süreciyle yaklaşık 80 günlük aradan sonra ziyaretçi kabul edecek olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hummalı çalışma devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında hayvanat bahçesindeki bütün hayvanların sağlık taramaları yapılırken, 1 milyon metrekarelik alanın tamamında da dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. Açılışla beraber, hayvanat bahçesine maskesiz ve ateş ölçümü yapılmadan giriş yapılmasına ise izin verilmeyeceği belirtildi.

"Heyecanla açılışa hazırlanıyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi yaklaşık 80 gündür ziyaretçi girişlerine kapalıydı. Biz de bu süreçte tüm hayvanların bakımlarını, barınakların bakımlarını, sağlık taramalarını, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yaptık. Hayvanların beslenmelerine de çok dikkat ettik bu süreçte. Şimdi korona virüs sürecinde başlayan normalleşme süreciyle beraber biz de 15 Haziran tarihi itibariyle açılışa hazırlanıyoruz. Bu nedenle o tarihten itibaren büyük bir ziyaretçi akını bekliyoruz. Ziyaretçi yoğunluğu sırasında herhangi bir olumsuzluk olmaması için sosyal mesafe ve hijyen kuralları için çeşitli tedbirler devreye alıp, uygulayacağız. Bu kapsamda belli sayıda ziyaretçi alacağız, kapalı alanlara çok fazla ziyaretçi almayacağız ve vatandaşların gruplar halinde ziyaret yapabilmesi için tedbir alacağız. Tabiki maskesiz ve ateş ölçümü yapılmadan girişlere de izin vermeyeceğiz" dedi.

"Hayvanlar da ziyaretçileri özledi"

Vatandaşların Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde rahatlıkla ziyaret yapabileceklerini ve bahçedeki hayvanların da ziyaretçileri özlediğini belirten Özsöyler, "Ziyaretçi alımıyla beraber vatandaşlarımızın bahçemizi rahatlıkla gezebilir. Çünkü bizim alanımız sosyal mesafe uygun 1 milyon metrekarelik bir alan. Tabi bu süreçte bahçemizdeki hayvanlar da ziyaretçileri özledi. Çünkü onlar da ziyaretçilerle iç içe olmaya alışmıştı. Bu 80 günlük süreçte bahçemizde yaşanan sakinlik hayvanları da olumsuz etkiledi. Onlar da bir burukluk yaşadı" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlarımız değişmeyecek"

Bazı hayvanat bahçelerinin giriş ücretindeki artışa rağmen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde fiyat artışı yapmayacaklarını vurgulayan Özsöyler, "Biz üç aydır hiç ziyaretçi almadık. Bu elbette bizi etkiledi. Ama ziyaretçi sayımız azaldı diye fiyatlarda herhangi bir artış yapmayacağız. Sene başında belediye meclisinin belirlemiş olduğu 2020 yılı öğrenci girişi 5 TL, sivil girişi ise 10 TL olarak devam edecek" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 5 milyon ziyaretçi"

Korona virüse rağmen yıl sonuna kadar 5 milyonu aşkın ziyaretçi hedeflediklerini de açıklayan Celal Özsöyler, "Biz, Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak 15 Mart tarihine, yani korona virüsün ülkemizde görülmeye başladığı tarihlere kadar bir buçuk milyon ziyaretçi ağırlamıştık. Yaklaşık 80 gündür kapalıyız ve hiç ziyaretçi alamadık. Şimdi 15 Haziran itibariyle tüm tedbirleri alıp tekrar ziyaretçi kabul edeceğiz. Yıl sonuna kadar da tüm tedbirleri alıp 5 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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