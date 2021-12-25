GAZİANTEP HAVALİMANI YENİ TERMİNAL BİNASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEŞRİFLERİYLE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yıldır havacılıkta başarı öyküsü yazmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, pandemiye rağmen yatırımların hız kesmediğini, bunun bir örneğinin de Gaziantep Havalimanı olduğunu kaydetti.

Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeni terminal binası 24 bin 949 metrekareden 72 bin 593 metrekareye çıkarıldı. Yıllık yolcu kapasitesi 2, 5 milyondan 6 milyona, uçak kapasitesi 12'den 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'den 2 bin 49'a yükseldi. Check-in yapmak için 50 bankonun bulunduğu yeni terminal binasında, iç hatlar giden yolcu salonu 5 bin 850, gelen yolcu salonu 3 bin 741, dış hatlar gelen yolcu salonu 2 bin 614, giden yolcu salonu ise 2 bin 90 metrekare olarak dizayn edildi" dedi.

KOLTUK KAPASİTESİ 103 BİN 529'A YÜKSELDİ

Artan ihtiyaçları havayoluna yaptıkları yatırımlarla karşılamaya devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "havayolunu halkın yolu yaptıklarını" belirtti. 19 yıldır havacılıkta başarı öyküsü yazmaya devam ettiklerinin altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 2003 yılında 162 olan uçak sayısının 2021 Kasım itibariyle 552'ye çıktığını ifade etti. Aynı dönemde koltuk kapasitesinin de yüzde 275 artarak 27 bin 599'dan 103 bin 529'a yükseldiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün itibarıyla 56'ya ulaştığını belirtti. Karaismailoğlu, bu sayının önümüzdeki yıl yeni açılacak havalimanlarıyla birlikte 61'e yükseleceğini ifade etti.

HAVA SAHASI HAVAYOLU AĞLARI İLE ÖRÜLDÜ

İç hatlarda uçulan nokta sayısının çapraz uçuşlar ile desteklendiğinin altını çizen Karaismailoğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Türkiye hava sahası adeta havayolu ağları ile örüldü. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı 81'den 173'e yükseldi. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 275 yeni nokta eklendi. Uçuş ağımız, 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 128 ülkede 335 noktaya ulaştı. 2003 yılında 34 milyon 443 bin olan toplam yolcu sayısı 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 209 milyona çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 2020 yılında toplam yolcu sayısı 82 milyona yaklaştı. 2021 yılının ilk on bir ayında ise toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 54 artışla 118 milyonu aştı. "

HAVACILIKTA EN HIZLI NORMALLEŞME SAĞLAYAN ÜLKELER ARASINDAYIZ

Salgının başlangıcından itibaren havacılık sektörüne idari, teknik ve mali düzenlemeler ile gereken desteğin verildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Bunun neticesi olarak; ülkemiz pandemi sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Alınan tedbirler neticesinde Kovid sonrası toparlanma süreçleri dünyada 2019 yılına oranla yüzde 60-70 seviyelerinde iken ülkemizde yüzde 80-90 seviyelerinde gerçekleşti" dedi.

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