Gaziantep Havalimanı'nın kapasitesini artıracak yeni terminal binasında sona gelindi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 6 milyona çıkaracak yeni terminal binasının inşaatında sona gelindi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve DHMİ Gaziantep Müdürü Yasin Savaş, inşaat alanında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmalarla birlikte 15 bin metrekareden 72 bin 600 metrekareye çıkarılan yeni terminal binası ile yıllık yolcu kapasitesi 2,5 milyondan 6 milyona, uçak park sayısı 12'den 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'ten 2 bin 49'a ulaşacak.

Açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 25 Aralık'ta kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği terminal binasının bu tarihe yetiştirilmesi için hummalı çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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