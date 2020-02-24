Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı
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Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep'te 2017 yılında Gaziantep Havalimanı Başmüdür olarak atanan Alaattin Kırcı, görevinden alındığı öğrenildi.

24.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:24
Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

'te 2017 yılında Başmüdür olarak atanan Alaattin Kırcı, görevinden alındığı öğrenildi.


Gaziantep'e 2017 yılında tayin edildiğinde tartışmalara neden olan ve görev süresince yaşanan sıkıntılarla gündeme gelen Gaziantep Havaalimanı Başmüdürü Alaattin Kırcı'nın görevinden alındığı öğrenildi.


Ankara Devlet hava Meydanları Genel Müdürlüğü'ne baş uzman olarak gönderildiği belirtildi.


Kırcı'nın önümüzdeki izne ayrılarak yeni görevi için Ankara'ya gideceği kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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