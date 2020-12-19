GAZİANTEP - Hastanede oksijen tüpü patladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GAZİANTEP - Hastanede oksijen tüpü patladı (2)

19.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:17

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP - Hastanede oksijen tüpü patladı (2)
GAZİANTEP - Hastanede oksijen tüpü patladı (2)
GAZİANTEP - Hastanede oksijen tüpü patladı (2)
GAZİANTEP - Hastanede oksijen tüpü patladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Gülben Ergen Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Karar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Hastanede oksijen tüpü patladı (2) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:17:07. #1.14#
title