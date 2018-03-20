Gaziantep Halep'te Saldırıda Yaralanan Bebeği, Türk Doktorları Kurtardı

Halep'te saldırıda yaralanan bebeği, Türk doktorları kurtardı

Gaziantep'te Hatem Hastanesi'ne getirilen, Halep'te bombalı araç saldırısında yaralanan 8 aylık Abdul İhal Kenavıs doktorların çabalarıyla kurtarıldı. Abdul İhal bebeğe çocuğu olmayan hastane personeli Erçin Sakatoğlu sahip çıktı.

Halep'te 15 gün önce yaşanan bombalı saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kafatasında kırıklar oluşan 5 kişilik ailenin en küçüğü 8 aylık Abdul İhal Kenavıs, Gaziantep'te bulunan Hatem Hastanesi'nde tedavi altına alınarak doktorların çabasıyla hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edilecek seviyeye getirildi. Ailesi sınırdan Türkiye'ye geçmesine izin verilmeyen bebeğin bakımını yoğun bakımı personeli olan ve çocuğu olması için tedavi gören Erçin Sakatoğlu üstlendi. Sakatoğlu Abdul İhal'e kıyafet, biberon ve patik alarak ailesinin yokluğunu aratmadı.

Bebeğin geldiği zaman durumunun kritik olduğunu belirten Hatem Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, Çocuk geldiğinde solunumu çok zayıftı. Tansiyon neredeyse alamıyorduk ve yüzü gözü şiş durumdaydı. Çocuğun beyninin her tarafında yaygın kanamalar vardı. İşin özü bu çocuk geldiğinde kurtulacağı yönünde bir öngörümüz yoktu. Hem çocuğun çabası hem de bizim anestezi ekibimizin gayretiyle çocuk gördüğünüz gibi tepki verir duruma geldi dedi.

Abdul İhal bebeğin artık beslendiğini ve hareket ettiğini ifade eden Hatem Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Ahmet Şükrü Derker ise Toparlaması 11-12 gün kadar sürdü. Solunum cihazından ayırmak oldukça zor bir süreçti. Fakat çok şükür şu an kendisi beslenebiliyor ve hareket edebiliyor. Taburcu olacak seviyeye getirmek benim ve ekibim adına ciddi bir gurur vesilesi oldu. Başındaki şişlik çok fazla basınca maruz kalmış olmasından kaynaklı bir durumdu. Yüz ve gözünde hafif sıyrıklar ve ezikler vardı. Bunlar çok çabuk toparladı en büyük şansı çocuk olması diye konuştu.

Bebekle yakından ilgilenen ve bakımlarını kendisi yapan yoğun bakım personeli Erçin Sakatoğlu, Daha öncede bu tür hastalarımız oluyordu. Bu bebek ilk geldiğinde çok kötüydü. Hiç umut yoktu ama ona umut olduk. Solunum cihazından ayrıldı ve şu anda hayata döndü. Artık mamasını veriyoruz ve kıyafetler aldık kendisine. Ben tüm çocukları severim. Çocuklar başkadır bir de özellikle bunların anne babaları yok, kimseleri yok. Burada ziyaret saatinde herkesin ziyaretçileri geliyor ama bunların kimsesi gelmiyor üzülüyoruz. Onun için biz bu bebeğin ailesi, ziyaretçileri, anne ve babası olduk. Geldiğinde kıyafetleri yoktu. Gidip kıyafetlerini aldık, patikler aldık. Hastanenin hemen karşısında park var dışarıda böyle çocukları görüyordum hepsi böyle anne babalarıyla oynuyorlardı. Gelip baktığımızda bu çocuğun üzerinde kıyafet yoktu. Gidip kıyafet, biberon, emzik gibi şeyler aldık. Ben de evliyim şuanda çocuğumuzun olması için bir tedavi sürecindeyiz inşallah olacak şeklinde konuştu.