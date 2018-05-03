Avukat Katibi Haciz İçin Gitti, Gelinlikçi Silahla Bacağından Vurdu

Gaziantep'te, gelinlikçiye haciz için memurlarla birlikte giden avukat katibi Tuna Yeşilkaya (48) çıkan kavgada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

GELİNLİKÇİ, AVUKAT KATİBİ VE HACİZ MEMURLARIYLA TARTIŞTI

İncilipınar Mahallesinde meydana gelen olayda, gelinlik satışı yapan Yılmaz T., iş yerine gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya ve haciz memurlarıyla tartıştı.

AVUKAT KATİBİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Yılmaz T., iş yerinin önünde yanındaki tabancayla Yeşilkaya'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Yeşilkaya, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Yılmaz T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.