Avukat Katibi Haciz İçin Gitti, Gelinlikçi Silahla Bacağından Vurdu
Gaziantep'te, haciz işlemi için memurlarla birlikte gelinlikçiye giden avukat katibi, çıkan tartışmada iş yeri sahibi tarafından silahla bacağından vuruldu.
Gaziantep'te, gelinlikçiye haciz için memurlarla birlikte giden avukat katibi Tuna Yeşilkaya (48) çıkan kavgada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
GELİNLİKÇİ, AVUKAT KATİBİ VE HACİZ MEMURLARIYLA TARTIŞTI
İncilipınar Mahallesinde meydana gelen olayda, gelinlik satışı yapan Yılmaz T., iş yerine gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya ve haciz memurlarıyla tartıştı.
AVUKAT KATİBİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Yılmaz T., iş yerinin önünde yanındaki tabancayla Yeşilkaya'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Yeşilkaya, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Yılmaz T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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adam haciz öyle yapılmaz böyle yapılır demişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Silahli bir serseri daha memleket bunlar gibileri ile doldu hem milletin parasını malını ye sonra da ödeme memura silah sık...iyice zıvanadan çıktıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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HACİZ İŞLEMİ DURDUK YERDE BİR ANDA OLUŞMUYOR HACİZ DURUMUNA DÜŞENE KADAR BİR ÇOK MASUMUN PARASINI ALIP YİYİP BİTİRİYORLAR SONRA DA KANUNİ İŞİNİ YAPANLARA SİLAH SIK EŞKİYALIK YAP DEVLET GEREKEN CEZAYI VERMELİDİR BU TÜR SAHTEKARLARACevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İyi yapmış helal olsunCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Devlet bu haciz. Olayını kaldırmalı insanların yaşam alanlarını elinden almak kadar kötü bir şey YÖK insanların ailesi çoluk çocuvu var nasıl yaşayacak demiyorlar böyle bir aile babasının ruh halini düşünmek bile istemiyorum öldürmedine şükretsin o insanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır