Gaziantep haberi... GAZİANTEP - 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yaptığı aramada, 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, fiber tank ve santrifüj ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.